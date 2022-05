Espagne, France…: des températures extrêmes en Europe

43 degrés dans le sud de l’Espagne, plus de 30 degrés dans certaines régions en France au mois de mai… Les températures vont encore repartir à la hausse dans les prochains jours.

La France va connaître cette semaine un épisode de chaleur exceptionnel, avec des températures dépassant 30ºC qui devraient faire tomber des records dans de nombreuses régions, a indiqué lundi Météo-France, alors que le pays est déjà menacé par la sécheresse.

Dans un contexte de réchauffement climatique, les températures, déjà douces depuis début mai, « vont repartir à la hausse pour culminer à des valeurs très élevées en milieu de semaine, entre mercredi et jeudi, voire vendredi. Les maximales seront alors comprises entre 30 et 34ºC sur la plupart des régions, à l’exception des régions proches de la Manche et du littoral méditerranéen, » précise Météo-France.