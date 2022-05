«Comme on nous parle»: L’algospeak, langue des rebelles

C’est une jeune fille qui écrit sur Tik Tok qu’elle a des unalive thoughts. Des pensées de non-vivant. Et qu’elle souffre de depre$$ion parce que, quand elle avait 15 ans, elle s’est fait v10l€r. V10l€r, oui. C’était il y a longtemps, mais le seggs, depuis, impossible. Elle n’en est toujours pas capable.

Si cette utilisatrice du réseau social chinois avait appelé un chat un chat, si elle avait écrit death au lieu d’unalive, si elle avait employé les mots dépression, violer et sexe, elle aurait été purement et simplement gommée. Pas censurée, pas vraiment, mais plutôt déclassée. Invisibilisée. Les algorithmes auraient dirigé son compte vers un chemin sans issue, une impasse, et jamais l’onglet « pour toi », en haut de l’écran, cet outil censé nous montrer ce dont on a envie, ne nous aurait mené jusqu’à elle.