Rappel de produits: l’Afsca retire un nouveau produit des rayons

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Detry retire les boulettes rôties (6+1 / 595g) de la marque AUBEL de la vente et les rappelle auprès des consommateurs. La cause ? L’emballage ne ferme pas bien, et la date limite de consommation ne peut donc être garantie.

Ne pas consommer ce produit

Il s’agit des boulettes rôties (6+1 / 595g) de la marque Aubel. Le numéro de lot est 7732 et le code EAN 5410459016968. La date limite de consommation est le 11/06/2022. Ces boulettes ont été vendues entre le 13 et le 16 mai dans les supermarchés Cora.