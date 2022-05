Les champions brugeois préparent le Topper contre Anderlecht...à Ibiza!

Champions depuis ce week-end et leur succès à l’Antwerp, les joueurs du FC Bruges ont, pour préparer la venue d’Anderlecht dimanche, déserté la Venise du Nord pour rallier… Ibiza, où ils sont arrivés ce mardi et séjourneront jusqu’à jeudi. Pas la meilleure manière de préparer un Topper. Sur les plans tactique et physique en tout cas…

Seuls Mats Rits, blessé, et Simon Mignolet, qui est devenu papa en mars dernier et a préféré rester auprès de sa famille, manquaient à l’appel, mardi au moment d’embarquer en direction de la cité balnéaire espagnole.