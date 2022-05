«Terrifiées à l’idée de ne pas pouvoir se faire avorter»: le désarroi des Ukrainiennes réfugiées en Pologne

Elles ont fui les horreurs de la guerre, mais traverser la frontière ne signifie pas la fin de leur calvaire. C’est avec effroi que de nombreuses Ukrainiennes arrivant en Pologne voisine découvrent la dureté de la loi polonaise sur l’avortement, l’une des plus strictes en Europe. « Il est très difficile d’imaginer ce que vivent ces femmes qui ont fui le conflit, certaines ont été violées, d’autres ont peut-être perdu leurs proches ou leurs biens, tout un pan de leur vie qui part en fumée. Elles sont venues dans un autre pays dont elles ne parlent peut-être pas la langue, et où la situation demeure très compliquée en matière de droits des femmes », déplore Antonina Lewandowska, militante au sein de la Fondation polonaise pour les femmes et pour la planification familiale (Federa).