L’armée belge veille au bien-être de ses soldats

Partis début mars à Constanta, en Roumanie pour une mission de protection et de dissuasion de l’Otan suite l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les 250 militaires belges, essentiellement issus de Marche-en-Famenne et d’Amay, vont revenir au pays à la mi-juillet. « Tout le monde sera rentré au pays pour le 15 juillet au plus tard », a annoncé dimanche Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense. Avec ce retour, pas de rotation avec d’autres militaires belges. Ce sont des Néerlandais qui prendront le relais dans le cadre du rôle organisé parmi les partenaires de l’Otan.