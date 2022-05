Scènes: retrouvez toutes nos critiques des spectacles

Par C. Ma., J.-M.W., N.Ce.

Amanda et Stefano **

Centre culturel, Braine l’Alleud

Le Théâtre du Sursaut, fidèle à lui-même, explore le jeu clownesque pour interroger l’altérité. Amanda est impulsive et bordélique. Stefano est pointilleux, limite maniaque. Leurs différences vont se cristalliser dans des acrobaties loufoques autour de deux tables, deux chaises, des feuilles de papier et des gammes musicales. Un sportif moment de théâtre physique et visuel. Dès 3 ans.

Au pied des montagnes ***

Théâtre de la Balsamine