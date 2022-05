Comment augmenter vos chances de gagner le jackpot? Un statisticien vous donne ses conseils

« La Loterie nationale publie logiquement peu d’informations. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que jusqu’au rang 6, vous obtenez un certain pourcentage des gains, en fonction du nombre de personnes présentes dans ce pot. A partir du septième rang, les autres joueurs n’ont plus d’importance pour vous ; vous recevez alors un montant fixe par catégorie », rappelle-t-il. « Vous n’avez aucune influence sur le fait de gagner ou non, mais si vous gagnez, vous pouvez essayer d’en obtenir davantage. »

Au moment du tirage, chaque boule a une chance égale de 15,6 %, d’être tirée. Mais pouvons-nous nous baser sur les précédents tirages pour faire des prédictions ? Euromillions partage les statistiques des numéros les plus tirés. Et selon le statisticien, ils peuvent être utilisés.

Il explique donc qu’il est plus malin de choisir les chiffres les moins populaires, car « cela vous fera empocher une somme plus importante si vous gagnez. Vous pouvez choisir les six numéros que personne ne choisit ou qui sont très impopulaires ». Et ces informations sont sur le site d’Euromillions.