Sharon Van Etten: de la musique pour soigner ses angoisses

Elle a chanté pour Jeff Goldblum, s’est acoquinée avec The National (Aaron Dessner jouait les producteurs pour Tramp , son album de 2012 sur lequel figure quasi tout le groupe), a fréquenté Zach Condon alias Beirut et Adam Granduciel (The War On Drugs), bossé avec Josh Homme (Queens Of The Stone Age), Courtney Barnett, Norah Jones, Angel Olsen (avec laquelle elle s’embarquera bientôt dans une tournée baptisée The Wild Hearts) ou même John Cale, a été l’interlocutrice de Joe Talbot d’Idles pour son talk-show virtuel, est partie en tournée avec Nick Cave, et on en passe… Sharon Van Etten, c’est un ton, une voix, une écriture qui ont fait d’elle si pas une incontournable, du moins une artiste appréciée et recherchée par les gens de goût. Pour certains, elle est devenue la godmother des relations compliquées. Thématiquement parlant, bien sûr…