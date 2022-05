«La disparue»: Gerard, superhéros sans cape

Alors qu’elle était conduite chez ses parents par son mari, Lisa Spann (Jaimie Alexander) disparaît mystérieusement le temps d’un arrêt dans une station-service. Face à ce qu’il croit être de l’impuissance de la part de la police, Will, l’époux (Gerard Butler), paniqué, se lance à sa recherche. Le hic, c’est que le couple était sur le point de se séparer et ce futur divorce a fait naître quelques soupçons dans la tête de l’inspecteur Patterson (Russell Hornsby). Will, lui, dans le civil un paisible agent immobilier, se retrouve confronté aux trafiquants locaux…