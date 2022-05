«J’adore ce que vous faites»: l’emmerdeur

Gérard Lanvin dans son propre rôle, le genre qu’il vaut mieux ne pas emmerder, véhiculant avec lui l’image du héros de comédies d’action populaires des années 80 et à qui on ne manque pas de rappeler qu’il est un fameux « ancien » du cinéma français. Alors qu’il arrive dans le sud de la France pour tourner un gros film américain, son chemin croise celui de Momo Zapareto, nettoyeur de piscine et plus si besoin. Momo est hyper sympa mais doté d’une énergie envahissante et il est fan, très fan, trop fan !