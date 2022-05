Vie privée: le projet de loi sur la conservation des métadonnées «menace nos libertés»

La Commission Economie doit se prononcer sur une nouvelle mouture du projet de loi sur la rétention des métadonnées dans le cadre des communications électroniques. La Ligue des Droits humains et l’opposition PTB s’inquiètent de la mise en place d’un système de surveillance généralisée. Des messageries privées et cryptées, comme Signal, pourraient devenir illégales.

Cette semaine, le Parlement fédéral doit en principe se prononcer sur le projet de loi qui porte sur la rétention de données. Ce texte vise à permettre la collecte et la conservation systématique et a priori des métadonnées générées lors d’une communication électronique, pour sauvegarder la sécurité nationale et lutter contre la criminalité grave. Il ne respecte pas les garde-fous en termes de vie privée. La Ligue des droits humains appelle le Parlement à recaler ce projet de loi.