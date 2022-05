«Miss Marx», héroïne punk

Sous les traits de la brillante Romola Garai, on apprivoise la figure passionnante et captivante d’Eleanor Marx, sa volonté de faire bouger les lignes, ses combats, son envie d’inventer une nouvelle réalité et d’être libre.

Fille cadette de Karl Marx, Eleanor est une figure plutôt méconnue. Elle est pourtant une femme furieusement libre, brillante, passionnée et engagée. Pionnière du féminisme socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat pour les droits des femmes et l’abolition du travail des enfants. Une figure passionnante que Susanna Nicchiarelli (Nico, 1988) choisit de mettre au centre de Miss Marx, un conte punk plongé quelque part entre le XIXe siècle et notre ère.