Asile: un sentiment d’injustice s’installe chez les non ukrainiens

Un vélo rose abandonné prend le soleil sous le regard vide de deux hommes qui fument assis devant un container. Autour d’eux, il n’y a que le rouge des nouvelles machines de musculation offertes par la Ville de Namur pour atténuer le gris des anciennes casernes militaires reconverties en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. À Belgrade comme dans tous les autres centres gérés par la Croix-Rouge, des milliers de résidents tuent le temps et s’informent. La guerre en Ukraine est arrivée aux oreilles de tous, aussi vite que la décision inédite au niveau européen d’accorder une protection temporaire à tous ceux qui fuient les bombes de Vladimir Poutine. Ce mécanisme permet de décrocher en quelques semaines – du moins si l’on est bien accompagné dans les démarches – un accès au CPAS, au marché du travail et un droit de vivre un an en Belgique, droit renouvelable maximum une année en plus.