Le petit moment qui fait du bien: un instant de grâce au Festival de Cannes avec Juliette Armanet

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Le Festival de Cannes, qui a débuté mardi soir, c’est bien sûr des stars à la pelle, le tapis rouge sur lequel chacun fait son show lors de la fameuse montée des marches, les films qu’on découvre et ceux qu’on oublie, le show, la frime, le fun, la fête… Mais c’est aussi, de temps à autre, un pur moment de grâce. Sur écran ou dans la salle. En 2018, sur la scène du Palais des Festivals, Juliette Armanet fait face à une salle où les stars se bousculent. Présentée par Antoine de Caunes, elle est venue rendre hommage à Michel Legrand en interprétant la chanson du film L’affaire Thomas Crown, sorti 50 ans plus tôt avec Steve Mc Queen et Faye Dunaway.