«À propos», le podcast du Soir du 18 mai: nouvelle Première ministre française, festival de Cannes, efforts physiques dans certains métiers

Par la rédaction Publié le 18/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Le président français Emmanuel Macron a choisi sa Première ministre. Il offre une promotion à celle qui était ministre du Travail, Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a fait le choix d’une technicienne à Matignon. Qui est-elle et quels sont les défis qui l’attendent ? Joëlle Meskens est notre envoyée permanente à Paris. On décrypte avec elle.

Le festival de Cannes a sorti les strass et les paillettes hier soir. Vingt-et-un films sont en lice pour la Palme d’or. Il y a plusieurs Belges, les frères Dardenne notamment, habitués du festival, avec leur film « Tori et Lokita ». Trois films flamands aussi : « Close », de Lukas Dhont, « Les huits montagnes », de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen. Et « Rebel », d’Adil El Arbi and Bilall Fallah, qui sera présenté en séance de minuit. Fabienne Bradfer est notre envoyée spéciale à Cannes. On lui a demandé ce qu’il faut attendre de cette édition et si cette présence belge veut dire que notre cinéma va bien.

L’effort physique demandé à un facteur qui fait sa tournée est-il plus important aujourd’hui qu’il y a quelques années ? Plus de colis et moins de lettres, le métier change et la pénibilité aussi. Bpost mène une étude avec l’UCLouvain pour mesurer l’intensité physique d’une tournée. Certains facteurs portent différents capteurs et un gros masque. Nous sommes allés au centre de distribution de Mont-Saint-Guibert pour accompagner Renaud sur le début de sa tournée.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be