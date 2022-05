Festival de Cannes: Vincent Lindon, un président du jury qui a envie d’aimer

Faire partie du jury qui désignera la Palme d’or, c’est un grand pouvoir qui entraîne de grandes responsabilités. C’est en tout cas de cette manière que le voit le président du jury 2022, Vincent Lindon, quarante ans de carrière, héros moderne, trait d’union entre les acteurs d’aujourd’hui et l’époque des Gabin et Ventura. La compétition qui réunit 21 longs-métrages, commence mercredi avec le nouveau film du Russe dissident Kirill Serebrennikov, La femme de Tchaïkovsky, et Les huit montagnes, production italienne signée de nos compatriotes Félix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch. « La seule manière d’accomplir cet honneur est de redevenir un spectateur comme quand on était enfant » affirme l’acteur français, encadré des huit membres qui forment son jury dans une parfaite parité.