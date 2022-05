Le paiement du gaz russe en roubles continue de baigner dans un certain flou

Comment les acheteurs européens peuvent-ils acheter et payer du gaz russe – contre lequel il n’existe pas d’embargo – sans contrevenir aux sanctions qui pèsent actuellement sur le pays après son invasion de l’Ukraine ? Depuis plusieurs semaines, des Etats membres et des compagnies gazières publiques et privées de l’Union demandent des éclaircissements sur la manière de procéder à de tels achats, sachant que le Kremlin exige depuis la fin du mois de mars un paiement en roubles, ce que la Commission européenne juge contraire aux sanctions. A la fin du mois d’avril, la Russie avait d’ailleurs décrété la fin des livraisons de gaz à destination de la Pologne et de la Bulgarie, les deux pays ayant refusé de procéder à ce fameux paiement en devise russe.