Un bref répit dans le cours de la sécheresse

La distribution d’eau potable en Wallonie et à Bruxelles n’est pas affectée par la sécheresse. Mais le soulagement apporté par les quelques pluies prévues pour jeudi et vendredi sera de courte durée.

Il ne pleut pas, mais ça va… ». A la sortie de la réunion de la cellule « sécheresse » de la Région wallonne, les nouvelles étaient plutôt bonnes. Le niveau de la majeure partie des nappes phréatiques qui alimentent la Wallonie et Bruxelles est bon. Les réserves d’eau wallonne ont été bien rechargées l’été et l’hiver derniers. Même chose du côté des barrages-réservoirs : leur remplissage est plus que satisfaisant. Les quelques restrictions qui s’appliquent à la navigation des kayaks (sur le Viroin et la Haute-Ourthe, notamment) n’ont pas été étendues, même s’il est clair que le débit de certaines rivières, particulièrement la Semois, la Sûre et l’Ourthe est en baisse.