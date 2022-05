Des facteurs masqués pour évaluer la charge de travail lors des tournées

Les facteurs transportent de plus en plus de colis. Quel impact cette évolution a-t-elle sur leur charge physique et mentale ? bpost lance une étude impliquant une cinquantaine de facteurs.

Plusieurs habitants de Mont-Saint-Guibert ont eu la surprise ce mardi d’ouvrir leur porte à un facteur masqué. Rien à voir avec une poussée épidémique de covid dans les rangs de bpost ou avec une mauvaise blague. Si Renaud, 28 ans, porte ce masque dit « VO2 » sur le nez et la bouche lors de sa tournée, c’est pour qu’on puisse mesurer sa consommation d’oxygène et évaluer l’effort qu’il accomplit. Il participe de façon volontaire à une enquête lancée par son employeur visant à mesurer la charge physique, mentale et cognitive des facteurs lors du tri et des tournées (en camionnette et en vélo électrique cargo). Une cinquantaine de facteurs répartis dans tout le pays vont l’imiter d’ici au mois de juillet. Le test dure une semaine.