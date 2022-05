Météo: des orages et de la grêle prévus pour la fin de la semaine Des coups de vents importants pourraient également se produire.

Par la rédaction Publié le 17/05/2022 à 19:02 Temps de lecture: 2 min

Cette nuit, la nébulosité augmentera depuis l’ouest. Quelques faibles pluies ou averses pourront alors se produire sur l’ouest du pays, et vers l’aube sur le centre. La nuit sera très douce avec des maxima le plus souvent compris entre 16 et 19 degrés. Mercredi, la journée sera à nouveau assez ensoleillée avec pas mal de voiles d’altitude et des cumulus d’où une averse pourrait s’échapper. Dans la plupart des régions, le temps restera sec. Il fera très chaud avec des maxima de 25 degrés en haute Belgique et de 26 à 28 degrés ailleurs. A la côte, une brise de mer empêchera le mercure de grimper au-delà des 20 degrés.

Jeudi matin, quelques averses et orages arrivés la nuit précédente par la Flandre Occidentale traîneront encore par endroits du centre à l’est du pays. L’après-midi, de nouvelles averses parfois intenses et accompagnées d’orage se développeront. Même si l’extrême ouest n’échappera pas totalement à cette deuxième vague de précipitations, c’est principalement dans les autres régions que ces averses et le risque d’orage seront les plus marqués. De la grêle et des coups de vent pourront aussi se produire. Sous un ciel partiellement à parfois très nuageux, les maxima varieront entre 20 degrés au littoral et 29 degrés en Campine. Le vent sera faible ou modéré de secteur sud tournant vers l’ouest.