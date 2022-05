Répression des Ouïghours: l’ONU temporise, la presse révèle

Depuis 2017 s’accumulent enquêtes et témoignages sur la terrible répression menée par Pékin contre les musulmans ouïghours. Mais, avant une visite au Xinjiang, le Haut Commissariat de l’ONU pour les droits humains semble paralysé. L’agence AP vient cependant de sortir une enquête majeure.

Avant fin mai, la haute commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Michelle Bachelet se rendra en Chine. But premier de cette mission : visiter le Xinjiang pour rendre compte des violations que le pouvoir chinois inflige aux musulmans ouïghours. L’ex-présidente chilienne aura attendu près de quatre ans cette visite, la première depuis dix-sept ans du principal responsable de l’ONU en matière de droits humains.

Problème : la Chine, qui réfute enquêtes et témoignages expliquant comment plus d’un million de Ouïghours sont emprisonnés, semble avoir temporairement réussi à neutraliser la haute commissaire. En décembre, son porte-parole avait en effet annoncé qu’un rapport sur « les allégations de graves violations des droits humains au Xinjiang » serait rendu public « dans quelques semaines ». On attend toujours sa publication.