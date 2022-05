Comité de concertation: une décision ne fait plus de doute, voici ce qui reste sur la table

Aucun ministre membre du Comité de concertation (le prochain aura lieu ce vendredi) ne s’oppose à l’abandon du masque dans les transports en commun, nous revient-il après avoir contacté tous les cabinets. La décision ne fait plus de doute, d’autant qu’elle est validée par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui s’est généralement montré le plus strict s’agissant des mesures sanitaires. Une question reste en débat : le masque tombera-t-il pour les métiers de soins (hôpitaux, médecins, pharmacies, soins à domicile) ? Tous les ministres estiment qu’il faut maintenir le masque dans ces lieux mais certains veulent en faire une obligation, d’autres une « forte recommandation ». La question n’est pas tranchée.

Du côté des principaux concernés, on se « soumettra » à la décision politique, dit-on chez les pharmaciens. Les positions sont plus tranchées chez les médecins. Luc Herry, président de l’Absym, constate que les patients ne sont plus au courant de la règle et viennent déjà sans masque. Il se range donc plutôt du côté de ceux qui plaident pour la recommandation.