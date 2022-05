Guerre en Ukraine: les Européens promettent d’armer l’Ukraine «jusqu’à la fin» et ils devront aussi réarmer l’Europe

Jusqu’à la fin ». Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’UE, a promis mardi l’engagement des Européens à armer l’Ukraine… aussi longtemps que nécessaire. « Nous ne laisserons pas l’Ukraine être en manque d’équipements. Nous devons continuer jusqu’à la fin. Les Etats membres ont suffisamment de ressources pour continuer à soutenir l’Ukraine au même rythme », a-t-il assuré à l’issue d’une réunion des ministres européens de la Défense.

Les Européens ont dégagé une nouvelle tranche de 500 millions de leur fonds permettant le remboursement par l’UE de livraisons de matériel létal et non létal, portant le total de l’effort à 2 milliards. Et sans passer par la « caisse européenne », les Etats membres font « beaucoup plus », assure Borrell. « Ce soutien fait une différence sur le champ de bataille. Le maintien de notre soutien est crucial, car la guerre est à un tournant », estime le Haut représentant de l’UE.