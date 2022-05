Diables rouges: le retour des cadres pour la Nations League

En mars dernier, le coach fédéral avait laissé au repos les joueurs comptant plus de cinquante caps. Ceux-ci devraient devraient naturellement effectuer leur retour dans la sélection. Et ce, afin d’affronter les Pays-Bas le 3 juin dans un stade Roi Baudouin plein à craquer et avant d’accueillir la Pologne cinq jours plus tard. Les Belges se rendront ensuite au pays de Galles le 11 juin et enfin en Pologne le 14 juin.

Il n’y a aucun doute que Thomas Meunier et Eden Hazard, retapés à temps d’une blessure à la cuisse pour l’un et d’une opération à la cheville pour l’autre, feront partie de la large sélection de Roberto Martinez. Le sélectionneur national aura ici l’occasion d’effectuer une revue des troupes.