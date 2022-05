Zelensky au festival de Cannes: «Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n’est pas muet»

« Nous allons continuer de nous battre, nous n’avons pas d’autre choix (…) Je suis persuadé que le “dictateur” va perdre », a-t-il déclaré face au gratin du cinéma mondial, en référence au président russe Vladimir Poutine et au film de Charlie Chaplin, qu’il a plusieurs fois cité.

L’apparition du président ukrainien a suscité la surprise dans la salle et une ovation du public, a constaté une journaliste de l’AFP sur place. Pendant près de dix minutes, le président ukrainien a dénoncé la guerre que mène la Russie en Ukraine et appelé le monde du cinéma à ne pas se taire. « Est-ce que le cinéma va se taire ou en parler ? », a-t-il demandé. « Il nous faut un nouveau Chaplin pour nous prouver aujourd’hui que le cinéma n’est pas muet (…) La haine finira par disparaître, les dictateurs mourront », a-t-il ajouté, le ton grave.

Une édition avec l’Ukraine « dans tous les esprits »

Le Festival de Cannes, dont c’est la 75e édition, avait promis que l’Ukraine serait « dans tous les esprits », en annonçant courant avril sa sélection. Deux générations de cinéastes ukrainiens seront présentes, avec l’habitué Sergei Loznitsa pour « The Natural History of Destruction », sur la destruction des villes allemandes par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le jeune Maksim Nakonechnyi pour « Bachennya Metelyka » (« Butterfly Visions ») (Un certain regard).

Le Festival a ajouté en dernière minute la présentation de « Mariupolis 2 », le dernier film du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius, tué début avril en Ukraine.

Le rendez-vous mondial du cinéma refuse en revanche d’accueillir « des représentants officiels russes, des instances gouvernementales ou des journalistes représentant la ligne officielle » russe, mais s’est toujours dit prêt à accueillir les voix dissidentes, à commencer par Kirill Serebrennikov. L’enfant terrible de la scène russe ouvrira la compétition mercredi avec son nouveau film « La femme de Tchaïkovski », en lice pour la Palme d’or.