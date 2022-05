Union européenne: des panneaux solaires sur tous les bâtiments?

La Commission européenne va proposer une quinzaine de mesures visant à libérer l’Europe du gaz et du pétrole russes. Un peu de gaz fossile, de l’hydrogène et beaucoup de renouvelable.

En 2025, tous les nouveaux bâtiments publics et commerciaux (de plus de 250 m2) construits en Europe devront être équipés de panneaux photovoltaïques. Ce sera le cas pour tous les nouveaux bâtiments résidentiels en 2030. Il s’agit d’une des nombreuses propositions que la Commission mettra sur la table ce mercredi dans le cadre d’une vaste stratégie destinée à libérer l’Union européenne du gaz et du pétrole russes. Corollaire : ce plan prévoit par ailleurs un relèvement des ambitions climatiques européennes.