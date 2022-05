Jean-Thierry Lazare: «J’avais pris des résolutions»

En football, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Jean-Thierry Lazare Amani est bien placé pour le savoir, lui qui, en quelques mois, est passé de l’ombre à la lumière. Sur le banc plus souvent qu’à son tour en D2 portugaise, à Estoril-Praia, il y a un an de cela, il avait également commencé la présente saison à l’Union dans un rôle de réserviste. Qui aurait alors cru qu’il allait enchaîner dix-huit titularisations de rang en 2022 ? Et s’ériger comme une valeur sûre du vice-champion de Belgique ? Le milieu de terrain ivoirien profite en tout cas pleinement de ce qui lui arrive. D’autant que l’Union a récemment levé son option d’achat, lui qui était prêté par Charleroi. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de trois ans avec le club bruxellois.

Jean-Thierry Lazare, revenons tout d’abord sur cette deuxième partie de saison. Comment vous êtes-vous senti ?