SNCB: préavis de grève pour le 31 mai

Une grève en soutien à la journée d’action pour la défense des services publics. Ministres et direction de la SNCB veulent augmenter l’offre, les syndicats, unanimes, veulent des garanties d’emplois. Pour atteindre les objectifs de 2032, il faudrait engager 4.000 cheminots en plus.

Les trois principaux syndicats du rail ont envoyé, à la SNCB, Infrabel et HR-Rail, un préavis de grève pour le 31 mai. Les trains ne rouleront sans doute pas, ou peu, entre le lundi 30 mai à 22h et le mardi 31 mai à 22h. CGSP Cheminots, CSC Transcom et SLFP Cheminots, unanimes, d’un côté comme de l’autre de la frontière linguistique, entendent non seulement y soutenir une journée d’action pour la défense des services publics en Belgique mais aussi souligner les inquiétudes grandissantes des cheminots.