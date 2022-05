Festival de Cannes: comment Tom Cruise va-t-il débarquer sur la Croisette?

Un physique d’Apollon, le regard vif, le sourire franc, Tom Cruise fait rêver depuis 1981, depuis son apparition dans Un amour infini, de Zeffirelli. Visage mythique du cinéma contemporain. Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur lui. En tout cas, il soigne son look et n’a pas l’âge de ses artères. A peine quelques rides, pas un cheveu blanc. C’est sidérant. Chirurgie esthétique ? Il a toujours nié. A 59 ans (60 ans le 3 juillet !), il continue à faire ses cascades incroyables lui-même dans un style bien différent de Belmondo et entretient sa légende. Apparitions mises en scène, interviews rares, projets ambitieux, hygiène de vie contrôlée, Tom Cruise trace une ligne claire dans le cinéma hollywoodien et cultive un certain mystère.

A Cannes, Tom Cruise n’est venu qu’une seule fois, en 1992, pour Horizons lointains, de Ron Howard. C’est dire que la venue de ce poids lourd d’Hollywood avec Top Gun : Maverick, 36 ans après le film culte Top Gun, est un événement. En quarante ans de carrière, très peu de fausses notes. Il s’est affirmé face à des géants comme Paul Newman dans La couleur de l’argent ou Dustin Hoffman dans Rain man. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs : Scorsese, Oliver Stone, Michael Mann, Barry Levinson, Brian De Palma, Stanley Kubrick… Il est devenu producteur et acteur de blockbusters, notamment réalisés par Steven Spielberg (Minority Report, La guerre des mondes). S’il connaît certains revers commerciaux (La momie, Jack Reacher), il cumule les films à succès, rapporte gros et reste au sommet de la célébrité. La franchise Mission impossible, dont il est le héros récurrent, est une poule aux œufs d’or. Pour exemple, Mission : Impossible – Fallout, sixième du nom réalisé par Christopher McQuarrie, culmine à 791 millions de dollars au box-office mondial, soit le plus gros succès de la série. Le septième opus est attendu en 2023 et le huitième est prévu pour 2024.