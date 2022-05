Les Bruxellois inégaux face aux procédures de permis d’urbanisme

Construire une véranda constitue votre objectif 2022 ? Vous rêvez d’agrandir votre cuisine, subdiviser votre maison en appartements ou percer des murs intérieurs ? Rehausser votre habitation fait partie de vos plans ? Pareille opération exige un permis d’urbanisme. Vous n’aurez rien à craindre à Koekelberg, Saint-Gilles, Saint-Josse, Ganshoren, Anderlecht et Watermael-Boitsfort. Ces six entités bruxelloises ont respecté, entre le 1er janvier et le 26 février 2022, totalement ou presque les délais impartis. Demander un permis peut en revanche nécessiter courage et patience ailleurs dans la capitale. Le podium des « mauvaises élèves » réunit Ixelles, Evere et Forest. Ce trio affiche un important ratio de permis non traités dans les délais impartis par rapport au nombre de ceux délivrés. Le chiffre atteint 34,2 % à Ixelles, 25 % à Evere et 23,7 % à Forest. Vient ensuite Woluwe-Saint-Pierre (22,4 %), suivi par Woluwe-Saint-Lambert (16,3 %) et Auderghem (12,3 %).