En Flandre, Bruges pourrait conserver «CDK»

L’intersaison des grands cercles sera avant tout marquée par d’intenses réflexions quant au poste de T1. Bruges doit trouver un successeur à Alfred Schreuder, La Gantoise ignore si Hein Vanhaezebrouck continuera l’aventure à la Ghelamco Arena alors que des pistes ont déjà été lancées à l’Antwerp et à Genk pour remplacer Brian Priske et Bernd Storck. Il se susurre d’ailleurs que Mark van Bommel et Wouter Vrancken tiendraient la corde pour s’asseoir respectivement sur le banc du Bosuil et de la Cegeka Arena. Une fois que le volet des coaches sera bouclé, il sera alors temps pour les différentes directions de dessiner les contours de leur noyau pour le prochain exercice.