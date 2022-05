SC Charleroi: un été pour encore progresser

La philosophie générale

Après un dernier mercato estival en mode grand chambardement, l’été 2022 sera inévitablement plus calme au Mambourg. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de mouvements puisqu’on le sait : le Sporting de Charleroi doit vendre chaque été et va vouloir se renforcer pour pouvoir continuer à regarder vers le haut la saison prochaine. Sauf exception, Mehdi Bayat n’est pas un adepte des prêts sans option d’achat. Cette saison, seul Bingourou Kamara avait rejoint le matricule 22 avec cette formule, mais il devait avant tout compenser le départ d’Hervé Koffi à la CAN sans s’installer spécialement dans la durée. Cela n’empêchera pas les différentes parties de se remettre à table cet été en cas de départ du portier burkinabé.