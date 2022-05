Europa League: les Rangers veulent «écrire l’histoire» contre Francfort

Peu habitués à ce genre de grands rendez-vous européens, les « Gers » devront faire abstraction de la pression pour toucher le trophée du doigt. « Ce genre de matches génèrent de la pression, parce que tu dois absolument gagner. On voit la différence par rapport à l’attention que l’on crée dans les médias d’habitude. Et tu as besoin de cette pression pour faire de grands matches. Mais on doit rester concentré sur notre jeu », a conseillé Van Bronckhorst.

« On a tous envie d’écrire l’histoire, de ramener la coupe à la maison », a ajouté son défenseur Tavernier.