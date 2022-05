Sebastian Rode, capitaine de l’Eintracht Francfort, avant la finale de l’Europa League: «Cela va être un match gigantesque»

Pour les supporters restés à Francfort, le public viewing au stade de l’Eintracht sera à guichets fermés, avec 50.000 billets vendus. Un écran géant de plus de 400 m2 et quatre écrans additionnels seront installés au Deutsche Bank Park et un autre écran sera mis à disposition sur le terrain en herbe artificielle.

« Depuis la victoire contre West Ham, on a vécu cette euphorie de près. Tout le monde nous parle de cette finale. Ça va être un match gigantesque », a aussi bouillonné le milieu de terrain et capitaine de l’Eintracht Sebastian Rode, mardi.

« On est concentrés, mais sereins. On a hâte de vivre cette finale. On jouera avec enthousiasme, car toute l’Europe a envie de suivre cette finale », a confié Glasner, qui va revenir pour la troisième fois en Espagne cette saison, après avoir battu le Betis Séville en 8es de finale et le FC Barcelone en quarts.