Quand la sécheresse ramène sa fraise

Dans la région de Lesdain, à la frontière franco-belge, les agriculteurs et pépiniéristes subissent déjà les conséquences des températures élevées et du manque de précipitations.

Je vous avais dit que c’était le bout du monde hein ! », lâche d’entrée Jean-François Vion, le bob vissé sur le crâne et le sourire aux lèvres, à notre arrivée dans sa ferme. Son exploitation agricole, située dans la commune hennuyère de Brunehaut, est effectivement une des dernières sur le territoire belge. Quelques hectomètres plus loin, c’est la France, à laquelle on accède par le Chemin de Rumegies, le même qui serpente tranquillement entre les terrains agricoles de Jean-François. Des terrains où il cultive aussi bien des betteraves que des plantes fourragères et où il semble ce matin impossible de trouver un coin d’ombre. Sauf peut-être, et à condition de supporter la chaleur, dans une des serres où il bichonne ses 35 ares de fraises. Des fraises de Lesdain, du nom du village voisin et dont il est un des huit producteurs dans la région.