Anderlecht: Amir Murillo prend quatre matches effectifs

Outre une éventuelle sanction interne au RSCA, le parquet de l’Union belge a plaidé ce mardi après-midi devant le Comité disciplinaire pour une sanction de quatre matchs – dont trois effectifs –, ainsi que pour une amende de 3.500 euros et la transformation du sursis d’octobre – pour sa réaction contre Louvain à la suite de la provocation de Dewaest- en match effectif.

Anderlecht a jusque jeudi midi pour aller en appel de cette sanction via le conseil disciplinaire pour le football professionnel, lequel rendrait son verdict au plus tard vendredi. Mais la chance de voir les Mauves faire appel est très mince voire inexistante.

Finalement, Murillo a écopé de la peine requise par le parquet : quatre matches effectifs plus un avec sursis et l’amende de 3.500 €.

Une chose est certaine : Murillo ne jouera pas le Topper pour du beurre, dimanche à Bruges – Mykhailichenko devrait le remplacer – et il ne commencera pas non plus la nouvelle saison en Pro League cet été. En raison de sa sanction mais sans doute aussi d’un transfert à l’étranger que toutes les parties verraient d’un bon œil.