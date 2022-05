Les Belges ont (déjà) la Palme

Par ces temps si sombres, il n’y a pas de mal à saisir l’émotion qui passe. Et de l’émotion, il va y en avoir à foison ces jours-ci à Cannes. Après deux ans de pandémie, c’est le grand retour d’un festival sans restriction et avec lui, de la magie et de la force des vibrations et des indignations sur « pellicule ». Pour la Belgique, c’est l’occasion de se regarder dans le miroir et de ne pas se trouver étriquée, compliquée, divisée mais d’être fière. Et quand cela se produit, il faut se l’octroyer sans modération car – nos médailles olympiques et les Diables rouges l’ont prouvé –, ce n’est pas du genre à nous rendre prétentieux ou à nous faire croire que tout nous réussit.