Tuerie aux Etats-Unis: Biden qualifie de terrorisme le massacre raciste de Buffalo

« Ceux qui prétendent aimer l’Amérique ont donné beaucoup trop d’oxygène à la peur et à la haine », a déclaré M. Biden. « Je condamne ceux qui utilisent et diffusent le mensonge de la suprématie blanche à des fins politiques ou monétaires. »

Le président américain Joe Biden a qualifié le massacre raciste du week-end dernier à Buffalo de terrorisme. Lors d’une visite mardi à Buffalo, dans le nord de l’État de New York, il a également dénoncé le « poison » de la théorie de la suprématie blanche, qui n’a pas sa place aux États-Unis.

Auparavant, M. Biden et son épouse avaient déposé des fleurs au supermarché où le tireur blanc a tué 10 Noirs américains samedi. Trois autres personnes, dont un Noir américain, ont été blessées. L’homme avait parcouru plus de 300 km et avait diffusé son voyage en direct sur la plateforme Twitch. Selon les médias américains, il avait rédigé un manifeste de 180 pages truffé de théories de conspiration racistes.