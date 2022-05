Orages, chaleur… les prévisions de l’IRM pour la suite de la semaine

Le mercure grimpera jusqu’à 24ºC en haute Belgique et 28ºC ailleurs mercredi, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. À la Côte, une brise de mer l’empêchera toutefois de dépasser les 20ºC. La journée sera assez ensoleillée avec des champs de nuages moyens et élevés et quelques nuages cumuliformes. Une averse pourrait être observée sur le centre et l’est, mais il fera sec sur la plupart des régions.

La couverture nuageuse s’épaissira dans le courant de la nuit et quelques averses, éventuellement orageuses, seront possibles sur l’ouest et le centre de la Belgique. Le temps restera en revanche sec dans l’est.