NBA: Miami remporte la première joute contre Boston, Butler impérial avec 41 points (vidéos)

Jimmy Butler, impérial avec 41 points, et une défense retrouvée en seconde période ont permis au Heat de remporter (118-107) une première victoire aux dépens de Boston dans leur finale de conférence Est, mardi en play-offs NBA.

C’est une rencontre aux deux visages que s’est adjugée au forceps Miami, malmené en première période par Boston et Jayson Tatum alors sur un nuage, avant de brutalement les ramener sur terre et de tout renverser dans le troisième quart-temps (39-14), en retrouvant sa combativité et sa rudesse habituelles.

« On se devait de réagir, c’est ce qui a fait changer les choses. Il a fallu jouer à fond. On a fait beaucoup d’efforts. Ça a été une corvée tout le match face à ces gars-là. Et ce sera la même chose à chaque rencontre », a commenté Butler, après avoir planté 27 points durant ces 24 dernières minutes (9 rbds, 5 passes).