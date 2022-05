Bruxelles: le Palais de Justice cambriolé

Le Palais de Justice de Bruxelles a été cambriolé mercredi matin, ont indiqué la police et le parquet de Bruxelles. Les deux instances n’ont toutefois pas souhaité faire d’autre commentaire pour l’instant. On ignore encore comment les auteurs de l’effraction ont procédé et si quelque chose a été volé. Le parquet devrait fournir de plus amples informations au cours de la journée.

En raison du cambriolage, le Palais de Justice n’a pas ouvert ses portes au public avant 9 heures. Une longue file d’attente s’est donc formée à l’entrée, tandis que les audiences ont commencé avec du retard.