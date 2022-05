Justine Henin sur Carlos Alcaraz avant Roland-Garros: «Niveau jeu, il est plus complet que Nadal, Djokovic ou Federer!» (vidéo)

Il a déjà remporté deux Masters 1000 (Miami et Madrid), il a battu à Madrid Nadal, Djokovic et Zverev en trois jours, on imagine déjà pour lui une carrière folle. « Les comparaisons sont évidemment tentantes, mais commencer maintenant à estimer qu’il va atteindre ou battre certains records en Grands Chelems, c’est un peu hors propos, on n’en est pas là, alors qu’il débute seulement. Mais bon, il est parti sur de très bonnes bases évidemment. Au niveau du jeu, il me paraît être le plus complet des Nadal, Djokovic et Federer. On dirait qu’il y a un bon mélange des trois, là… La comparaison avec Nadal, pour moi, tennistiquement, ne tient pas. C’est la précocité des deux qui les rapproche. Même si, si on parle d’intensité, Alcaraz s’est nourri de l’énergie que peut dispenser son aîné. On pourrait parler aussi de la mentalité et de l’approche du jeu qui sont comparables. Il a un respect monumental pour Rafael Nadal, mais il n’a pas eu peur de le battre non plus quand il en a eu l’occasion, vendredi dernier ! Il reste humble, mais pas effacé, et ça, ça promet. »

Roland-Garros, chez les messieurs, n’a peut-être jamais été aussi ouvert, non ? « Le puncheur, celui qui va bousculer les codes, ce sera Carlos Alcaraz, c’est clair. C’est évidemment le joueur en forme du moment, mais on ne sait pas comment il va se comporter dans un format en 5 sets, sur terre battue et sur une quinzaine qui est longue. Les attentes sont là avant Roland-Garros, mais il y a beaucoup de signes rassurants. Alors qu’il vient de gagner à Barcelone, puis à Madrid, il se met au repos en n’allant pas jouer à Rome, pour mieux se préparer à Paris. À 19 ans, il faut savoir prendre cette décision, alors qu’on est dans une spirale très positive. Beaucoup de joueurs, à l’instar d’un Tsitsipas l’an dernier ou d’un Rublev, ne font pas ce choix. Ici, il a décidé de lever le pied et je pense que c’est un grand signe d’intelligence. »