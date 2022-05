Blessé à l’oeil en célébrant sa victoire, Biniam Girmay abandonne au Tour d’Italie (vidéo)

La veille, suite à sa victoire d’étape, Girmay s’était blessé à l’oeil à cause du bouchon d’une bouteille de Prosecco et a été soigné à l’hôpital dans la foulée.

« Suite à un incident sur le podium, des examens médicaux ont révélé une hémorragie dans la chambre antérieure de l’oeil gauche de Biniam Girmay. L’évolution de sa blessure va dans le bon sens et sera suivie de près par une équipe médicale dans les prochains jours », déclare Piet Danieels, le médecin de l’équipe. « Dans le but de minimiser le risque d’expansion hémorragique et de pression intraoculaire, il est fortement recommandé d’éviter les activités intensives. Notre priorité est un rétablissement complet de la blessure et c’est pourquoi nous avons décidé, en concertation avec le coureur et la direction sportive, que Biniam ne se présenterait pas au départ de la onzième étape ».