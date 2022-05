Polémique autour d’un projet d’école islamique

L’affaire tourne autour de Plura C, l’ancien collège Selam à Genk. Cette école s’était déjà vu refuser la reconnaissance dans le passé parce qu’elle a des liens avec le mouvement islamique conservateur Milli Görüs et, selon les rapports, ne respecte pas suffisamment les droits internationaux et constitutionnels des enfants.

Des changements effectués

Après des décisions négatives antérieures, l’école a procédé à des changements. L’inspection de l’enseignement a jugé cela insuffisant, mais le Conseil d’État estime que ces changements n’ont pas été suffisamment pris en compte, selon De Standaard.

Un récent arrêt du Conseil d’État annule donc la décision du ministre flamand de l’Éducation Ben Weyts (N-VA) de refuser la reconnaissance de l’école, écrit le journal. « La décision est fondée sur des faits inexistants ou insuffisamment prouvés », tel est le verdict.