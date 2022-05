Cybercriminalité: le «gang» de ransomware Lockbit revendique l’attaque du réseau hospitalier Vivalia

Le coupable de l’attaque informatique qui a terrassé les serveurs du réseau Vivalia, gestionnaire de plusieurs hôpitaux et maisons de repos en province du Luxembourg, semble avoir un nom et une signature. Le « gang » de ransomware Lockbit, spécialisé dans le vol et le chiffrage de données de ses victimes, a effectivement revendiqué sur sa plateforme accessible via le darknet l’attaque qui a frappé ce week-end cette intercommunale, paralysant plusieurs de ses services opérationnels depuis lors.

L’information a été dans un premier temps relayée sur Twitter par Anis Haboubi, analyste belge en cybersécurité. Nous avons pu la confirmer en nous rendant sur le site de Lockbit, où le nom de l’intercommunale belge a bien été ajouté au tableau de chasse de l’organisation criminelle, à côté notamment de ceux d’une PME de Cologne spécialisée en audit ou encore d’une société d’avocats basée en Argentine, récemment piratées.