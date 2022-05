Shane McLeod de retour dans le staff des Red Lions

Comme nous l’avions annoncé en primeur, en mars dernier, l’ancien sélectionneur national est bel et bien de retour dans le staff des Red Lions après un congé sabbatique de 9 mois en Nouvelle-Zélande. Il travaillera aux côtés de Michel van den Heuvel et de Craig Fulton comme entraîneur adjoint. « J’ai hâte de réintégrer le staff pour travailler, à nouveau, avec ce groupe », nous avait-il confié alors qu’il profitait encore de la douceur de vivre de son pays natal. « Mais cela se fera d’une toute nouvelle façon. Je compare un peu mon nouveau rôle à celui d’un grand-parent. Tous les plaisirs mais aucune responsabilité. J’assisterai Michel et de Craig Fulton dans tous les domaines nécessaires. Il s’agira d’un rôle de T3-consultant. J’ai découvert que je devrai chercher de nouveaux défis quelque part. Ce n’est pas évident de se contenter de faire des choses moyennes. Les Red Lions sont le premier projet auquel je veux me consacrer et je n’ai pas encore réfléchi au-delà. »

L’intention de la Fédération est de travailler avec Shane McLeod au moins jusqu’à la Coupe du monde qui se déroulera, en Inde, en janvier 2023. Il sera donc aux côtés des Red Lions dès ce vendredi pour le retour de la Pro League avec les duels face à l’Espagne, qui se disputeront, vendredi et samedi soir, à Anvers.