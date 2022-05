Elio Di Rupo sur l’état de la Wallonie: «On doit arrêter l’auto-flagellation»

Il faut positiver ! En prononçant ce mercredi son discours annuel sur l’état de la Wallonie, le ministre-président Elio Di Rupo a incité les parlementaires comme les citoyens à une forme d’optimisme : « Nous devons arrêter l’auto-flagellation et la comparaison avec des régions qui n’ont ni notre histoire industrielle, ni les mêmes particularités que les nôtres. Nous devons donner tort aux défaitistes et faire taire les oiseaux de malheur. Nous devons avancer ensemble et construire ensemble. »