Elio Di Rupo sur l’état de la Wallonie: «On doit arrêter l’autoflagellation»

Il faut positiver ! En prononçant ce mercredi son discours annuel sur l’état de la Wallonie, le ministre-président Elio Di Rupo a incité les parlementaires comme les citoyens à une forme d’optimisme : « Nous devons arrêter l’autoflagellation et la comparaison avec des régions qui n’ont ni notre histoire industrielle ni les mêmes particularités que les nôtres. Nous devons donner tort aux défaitistes et faire taire les oiseaux de malheur. Nous devons avancer ensemble et construire ensemble. »

Et cela alors que le gouvernement régional entame un difficile conclave budgétaire qui va à nouveau le confronter aux déficits et à l’endettement chroniques qui risquent de miner l’action publique pour de nombreuses années malgré l’engagement pris en vue d’économies structurelles. Les résultats de cet exercice délicat seront connus dans quelques jours. Mais le Montois a déjà annoncé que les paramètres « macro » seront défavorables en ce début d’année, à concurrence de 140 millions.