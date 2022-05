Quel avenir pour les soldats ukrainiens d’Azovstal aux mains de la Russie?

S’ils ont été évacués et les blessés soignés, la Russie n’a cependant pas l’intention de rendre ses soldats à l’Ukraine, ni même de procéder à un échange de prisonniers. Pourtant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky le martèle, l’Ukraine a « besoin des héros vivants », et a appelé la Russie à un échange de prisonniers.

La peine de mort évoquée

Mais les Russes ont d’autres plans. En effet, selon une agence de presse ukrainienne, le Parlement russe envisagerait de bannir l’échange de prisonniers ayant combattu à Azovstal, qualifiant ces derniers de « criminels nazis qui ne devraient pas être échangés ». Vyacheslav Volodin, le porte-parole du Parlement à Moscou, a déclaré que la Russie devait « tout faire pour les juger ».

Un autre député russe, Leonid Slutsky, est allé encore plus loin et a notamment évoqué l’idée de la peine de mort pour les combattants d’Azovstal. « Ils ne méritent pas de vivre après les monstrueux crimes contre l’humanité qu’ils ont commis et qui sont continuellement commis contre nos prisonniers », a-t-il déclaré.